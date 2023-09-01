Seznam společností
The ODP Corporation
The ODP Corporation Platy

Platy ve společnosti The ODP Corporation se pohybují od $139,300 celkové roční kompenzace pro pozici Prodej na dolním konci až po $190,950 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti The ODP Corporation. Naposledy aktualizováno: 9/2/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $171K
Prodej
$139K
Manažer softwarového inženýrství
$191K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Časté dotazy

A função com maior remuneração reportada na The ODP Corporation é Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $190,950. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na The ODP Corporation é $171,000.

