The Economist
The Economist Platy

Platy ve společnosti The Economist se pohybují od $47,509 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $186,961 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti The Economist. Naposledy aktualizováno: 9/1/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $47.5K
Manažer softwarového inženýrství
Median $187K
Produktový manažer
$108K

Prodej
$98.5K
UX výzkumník
$91.4K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti The Economist je Manažer softwarového inženýrství s roční celkovou odměnou $186,961. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti The Economist je $98,500.

