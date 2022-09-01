Seznam společností
The Container Store
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

The Container Store Platy

Platy ve společnosti The Container Store se pohybují od $50,250 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznické služby na dolním konci až po $108,780 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti The Container Store. Naposledy aktualizováno: 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Zákaznické služby
$50.3K
Finanční analytik
$71.7K
Produktový manažer
$91.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Softwarový inženýr
$109K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti The Container Store je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $108,780. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti The Container Store je $81,597.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro The Container Store

Související společnosti

  • Facebook
  • Databricks
  • Netflix
  • Dropbox
  • Roblox
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje