The Clorox Company Platy

Platy ve společnosti The Clorox Company se pohybují od $109,450 celkové roční kompenzace pro pozici Účetní na dolním konci až po $236,640 pro pozici Lidské zdroje na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti The Clorox Company. Naposledy aktualizováno: 9/1/2025
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti The Clorox Company podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)
