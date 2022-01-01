Seznam společností
The Clorox Company
The Clorox Company Platy

Platy ve společnosti The Clorox Company se pohybují od $109,450 celkové roční kompenzace pro pozici Účetní na dolním konci až po $236,640 pro pozici Lidské zdroje na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti The Clorox Company. Naposledy aktualizováno: 9/1/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $121K
Účetní
$109K
Obchodní rozvoj
$161K

Zákaznické služby
$117K
Manažer datové vědy
$172K
Lidské zdroje
$237K
IT specialista
$131K
Prodej
Median $165K
Architekt řešení
Median $190K
Venture kapitalista
$130K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti The Clorox Company podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti The Clorox Company je Lidské zdroje at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $236,640. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti The Clorox Company je $146,265.

