Seznam společností
The Boring Company
The Boring Company Platy

Platy ve společnosti The Boring Company se pohybují od $89,550 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $230,000 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti The Boring Company. Naposledy aktualizováno: 9/1/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $230K

Full-Stack softwarový inženýr

Strojní inženýr
Median $90K
Datový vědec
$149K

Hardwarový inženýr
$143K
Produktový designér
$89.6K
Projektový manažer
$154K
Personalista
$119K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti The Boring Company je Softwarový inženýr s roční celkovou odměnou $230,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti The Boring Company je $142,811.

