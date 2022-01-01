Seznam společností
Thales
Thales Platy

Platy ve společnosti Thales se pohybují od $20,100 celkové roční kompenzace pro pozici IT specialista na dolním konci až po $176,880 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Thales. Naposledy aktualizováno: 9/1/2025

$160K

Softwarový inženýr
LR6 $42.8K
LR7 $48.4K
LR8 $68.5K

Full-Stack softwarový inženýr

Datový inženýr

Analytik kybernetické bezpečnosti
Median $73K
Architekt řešení
Median $84.1K

Datový vědec
Median $40.2K
Prodej
Median $161K
Administrativní asistent
$48.8K
Letecký inženýr
$76K
Chemický inženýr
$20.5K

Výzkumný inženýr

Elektrotechnický inženýr
$66.9K
Hardwarový inženýr
$23.5K
IT specialista
$20.1K
Právní
$64.1K
Strojní inženýr
$86.5K
Optický inženýr
$41.9K
Produktový designér
$175K
Produktový manažer
$65K
Projektový manažer
$90.8K
Manažer softwarového inženýrství
$177K
Technický programový manažer
$52.7K
Technický spisovatel
$44K
UX výzkumník
$70.7K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Thales je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $176,880. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Thales je $65,001.

Další zdroje