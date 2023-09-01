Seznam společností
Teya
Teya Platy

Platy ve společnosti Teya se pohybují od $24,849 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $134,298 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Teya. Naposledy aktualizováno: 11/30/2025

Block
+$58K
Robinhood
+$89K
Stripe
+$20K
Datadog
+$35K
Verily
+$22K
Softwarový inženýr
Median $93.9K
Produktový manažer
Median $93.7K
Obchodní rozvoj
Median $90.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Datový analytik
$83.7K
Finanční analytik
$54.6K
Lidské zdroje
Median $76.4K
Manažerský konzultant
$46.1K
Marketing
$103K
Produktový designér
$24.8K
Projektový manažer
$36.1K
Manažer softwarového inženýrství
$134K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Teya je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $134,298. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Teya je $83,733.

Další zdroje

