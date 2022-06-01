Seznam společností
Texas Capital Bank
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Texas Capital Bank Platy

Platy ve společnosti Texas Capital Bank se pohybují od $87,335 celkové roční kompenzace pro pozici Obchodní analytik na dolním konci až po $185,070 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Texas Capital Bank. Naposledy aktualizováno: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Produktový manažer
Median $152K
Softwarový inženýr
Median $150K
Obchodní analytik
$87.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Finanční analytik
$159K
Investiční bankéř
$143K
Manažer softwarového inženýrství
$185K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Texas Capital Bank je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $185,070. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Texas Capital Bank je $150,900.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Texas Capital Bank

Související společnosti

  • Citizens Bank
  • Regions Bank
  • Frost Bank
  • Citi
  • KeyBank
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/texas-capital-bank/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.