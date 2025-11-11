Kompenzace Síťový inženýr in United States ve společnosti Tesla se pohybuje od $206K year pro P2 do $330K year pro P4. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $331K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Tesla. Naposledy aktualizováno: 11/11/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$206K
$155K
$51.3K
$0
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$330K
$215K
$104K
$11.5K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Tesla podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Tesla podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.