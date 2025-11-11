Seznam společností

Tesla Full-Stack softwarový inženýr Platy v Berlin Metropolitan Region

Kompenzace Full-Stack softwarový inženýr in Berlin Metropolitan Region ve společnosti Tesla se pohybuje od €79K year pro P2 do €95K year pro P3. Mediánový yearní kompenzační balíček in Berlin Metropolitan Region činí celkem €81K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Tesla. Naposledy aktualizováno: 11/11/2025

Průměr Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
P1
Associate Engineer(Začátečnická úroveň)
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
Engineer
€79K
€70.4K
€8K
€662.1
P3
Senior Engineer
€95K
€83.1K
€11.9K
€0
P4
Staff Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Tesla podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Tesla podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Full-Stack softwarový inženýr ve společnosti Tesla in Berlin Metropolitan Region představuje roční celkovou odměnu €112,767. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Tesla pro pozici Full-Stack softwarový inženýr in Berlin Metropolitan Region je €77,914.

