Tesla
Tesla Výrobní inženýr Platy

Kompenzace Výrobní inženýr in United States ve společnosti Tesla se pohybuje od $97.4K year pro P1 do $242K year pro P4. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $134K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Tesla. Naposledy aktualizováno: 11/11/2025

Průměr Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
P1
Associate Engineer
$97.4K
$91.1K
$3.6K
$2.6K
P2
Engineer
$131K
$110K
$20K
$1.1K
P3
Senior Engineer
$171K
$137K
$33.4K
$778
P4
Staff Engineer
$242K
$153K
$80.7K
$8K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Tesla podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Výrobní inženýr ve společnosti Tesla in United States představuje roční celkovou odměnu $241,780. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Tesla pro pozici Výrobní inženýr in United States je $137,500.

