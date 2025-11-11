Kompenzace Výrobní inženýr in United States ve společnosti Tesla se pohybuje od $97.4K year pro P1 do $242K year pro P4. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $134K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Tesla. Naposledy aktualizováno: 11/11/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
P1
$97.4K
$91.1K
$3.6K
$2.6K
P2
$131K
$110K
$20K
$1.1K
P3
$171K
$137K
$33.4K
$778
P4
$242K
$153K
$80.7K
$8K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Tesla podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
