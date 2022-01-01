Adresář Společností
Tesco
Tesco Platy

Rozsah platů Tesco se pohybuje od $6,071 v celkové kompenzaci ročně pro Lidské zdroje na spodním konci do $160,217 pro Produktový designér na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Tesco. Naposledy aktualizováno: 8/16/2025

$160K

Softwarový inženýr
Software Engineer 1 $28.5K
Software Engineer 2 $53.5K
Software Engineer 3 $97K

Backend softwarový inženýr

Full-stack softwarový inženýr

Datový inženýr

Vedoucí softwarového inženýrství
Median $104K
Produktový manažer
WL1 $50.4K
WL2 $92.6K
WL2 $115K

Datový vědec
Median $91.3K
Technický manažer programu
Median $48.2K
Administrativní asistent
Median $30.8K
Prodej
Median $31.8K
Účetní
$44.1K

Technický účetní

Rozvoj obchodu
$100K
Copywriter
$38.5K
Zákaznický servis
$32K
Datový analytik
$63.7K
Vedoucí datové vědy
$64.2K
Finanční analytik
$137K
Grafický designér
$121K
Lidské zdroje
$6.1K
Informatik (IT)
$78.2K
Právní oddělení
$33.7K
Konzultant v managementu
$85.6K
Produktový designér
$160K
Náborový pracovník
$47.8K
