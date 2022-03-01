Adresář Společností
Tencent Holdings
Tencent Holdings Platy

Rozsah platů Tencent Holdings se pohybuje od $43,084 v celkové kompenzaci ročně pro Obchodní analytik na spodním konci do $666,650 pro Informatik (IT) na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Tencent Holdings. Naposledy aktualizováno: 8/16/2025

$160K

Obchodní analytik
$43.1K
Rozvoj obchodu
$108K
Datový vědec
$63.5K

Informatik (IT)
$667K
Právní oddělení
$301K
Manažer partnerů
$158K
Produktový manažer
$55.9K
Softwarový inženýr
$102K
FAQ

