Tenable Platy

Rozsah platů Tenable se pohybuje od $43,447 v celkové kompenzaci ročně pro Datový vědec na spodním konci do $487,775 pro Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Tenable. Naposledy aktualizováno: 8/16/2025

$160K

Produktový manažer
Senior Product Manager $296K
Principal Product Manager $488K
Softwarový inženýr
Median $149K

Full-stack softwarový inženýr

Prodej
Median $170K

Péče o zákazníky
$214K
Datový vědec
$43.4K
Informatik (IT)
$83.6K
Marketingové operace
$67.3K
Produktový designér
$127K
Náborový pracovník
$140K
Vedoucí softwarového inženýrství
$205K
Architekt řešení
$276K
Plán Nabývání Práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcie
RSU

U společnosti Tenable podléhají RSUs 4-letému plánu nabývání práv:

  • 25% nabývá se v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá se v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá se v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Tenable je Produktový manažer at the Principal Product Manager level s roční celkovou kompenzací ve výši $487,775. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Tenable je $159,516.

