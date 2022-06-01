Adresář Společností
Templafy Platy

Rozsah platů Templafy se pohybuje od $68,559 v celkové kompenzaci ročně pro Náborový pracovník na spodním konci do $155,775 pro Technical Account Manager na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Templafy. Naposledy aktualizováno: 8/15/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $85.9K
Produktový manažer
$106K
Projektový manažer
$70.3K

Náborový pracovník
$68.6K
Technical Account Manager
$156K
Technický manažer programu
$153K
FAQ

La compensació total anual mediana informada a Templafy és de $95,901.

