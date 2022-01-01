Adresář Společností
Temasek
Temasek Platy

Rozsah platů Temasek se pohybuje od $10,612 v celkové kompenzaci ročně pro Provoz zákaznického servisu na spodním konci do $218,900 pro Informatik (IT) na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Temasek. Naposledy aktualizováno: 8/15/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $74.8K

Full-stack softwarový inženýr

Datový vědec
Median $112K
Provoz zákaznického servisu
$10.6K

Datový analytik
$63.7K
Finanční analytik
$192K
Hardwarový inženýr
$54.4K
Informatik (IT)
$219K
Produktový manažer
$31.3K
Projektový manažer
$29.9K
FAQ

The highest paying role reported at Temasek is Informatik (IT) at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $218,900. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Temasek is $63,701.

