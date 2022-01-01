TELUS Platy

Adresář Společností
Rozsah platů TELUS se pohybuje od $10,107 v celkové kompenzaci ročně pro Zákaznický servis na spodním konci do $135,281 pro Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti TELUS. Naposledy aktualizováno: 8/15/2025

$160K

Softwarový inženýr
L1 $62.3K
L2 $73.5K
L3 $83.4K
L4 $90.9K
L5 $129K
L6 $135K

Inženýr zajištění kvality (QA)

Backend softwarový inženýr

Full-stack softwarový inženýr

Inženýr strojového učení

DevOps inženýr

Produktový manažer
L1 $76K
L2 $69.6K
L3 $90.5K
L4 $106K
L5 $174K
L6 $85.9K
Produktový designér
L2 $68.5K
L3 $68.2K
L4 $86.3K

UX designér

Datový vědec
L2 $87.5K
L3 $92.4K
L4 $87K
L5 $102K
Vedoucí softwarového inženýrství
L4 $114K
L5 $97.6K
Marketing
L1 $56.1K
L2 $66.5K
Manažer programu
Median $85K
Obchodní analytik
Median $56.2K
Analytik kybernetické bezpečnosti
Median $76.8K
Datový analytik
Median $37.1K
Vedoucí datové vědy
Median $110K
Architekt řešení
Median $129K

Architekt dat

Konzultant v managementu
Median $95.6K
Obchodní operace
$101K
Manažer obchodních operací
$96.9K
Rozvoj obchodu
$99.3K
Vedoucí kanceláře
$92.6K
Copywriter
$88.4K
Zákaznický servis
$10.1K
Finanční analytik
$76.8K
Hardwarový inženýr
$75.2K
Lidské zdroje
$66.4K
Informatik (IT)
$11.6K
Marketingové operace
$104K
Strojní inženýr
$72.9K
Vedoucí produktového designu
$107K
Projektový manažer
$14.5K
Prodej
$55.4K
Technický manažer programu
$89.6K
Důvěra a bezpečnost
$41.7K
UX výzkumník
$88.2K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti TELUS je Softwarový inženýr at the L6 level s roční celkovou kompenzací ve výši $135,281. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti TELUS je $86,649.

Další zdroje