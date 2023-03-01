Seznam společností
Telia
Telia Platy

Platy ve společnosti Telia se pohybují od $38,667 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznické služby na dolním konci až po $115,247 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Telia. Naposledy aktualizováno: 9/1/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $89.8K
Produktový manažer
Median $71.7K
Zákaznické služby
$38.7K

Datový vědec
$75.7K
IT specialista
$102K
Prodej
$75.4K
Manažer softwarového inženýrství
$115K
Architekt řešení
$75.3K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Telia je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $115,247. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Telia je $75,533.

