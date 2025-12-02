Seznam společností
Telefónica
Telefónica Obchodní analytik Platy

Průměrná celková kompenzace Obchodní analytik in Argentina ve společnosti Telefónica se pohybuje od ARS 20.33M do ARS 28.46M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Telefónica. Naposledy aktualizováno: 12/2/2025

Průměrná celková kompenzace

$16.7K - $19.4K
Argentina
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$15.4K$16.7K$19.4K$21.6K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Telefónica?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Obchodní analytik ve společnosti Telefónica in Argentina představuje roční celkovou odměnu ARS 28,463,129. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Telefónica pro pozici Obchodní analytik in Argentina je ARS 20,330,807.

Další zdroje

