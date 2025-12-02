Seznam společností
Teladoc Health
Teladoc Health UX výzkumník Platy

Průměrná celková kompenzace UX výzkumník in United States ve společnosti Teladoc Health se pohybuje od $174K do $238K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Teladoc Health. Naposledy aktualizováno: 12/2/2025

Průměrná celková kompenzace

$187K - $226K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$174K$187K$226K$238K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Teladoc Health podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33% nabývá v 1st-ROK (33.00% ročně)

  • 33% nabývá v 2nd-ROK (33.00% ročně)

  • 33% nabývá v 3rd-ROK (33.00% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici UX výzkumník ve společnosti Teladoc Health in United States představuje roční celkovou odměnu $237,800. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Teladoc Health pro pozici UX výzkumník in United States je $174,250.

Další zdroje

