Teladoc Health
Teladoc Health Manažer softwarového inženýrství Platy

Mediánový kompenzační balíček Manažer softwarového inženýrství in United States ve společnosti Teladoc Health činí celkem $270K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Teladoc Health. Naposledy aktualizováno: 12/2/2025

Mediánový balíček
company icon
Teladoc Health
Software Engineering Manager
Mountain View, CA
Celkem za rok
$270K
Pozice
L3
Základní
$210K
Stock (/yr)
$40K
Bonus
$20K
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Teladoc Health?
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Plán nabývání

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Teladoc Health podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33% nabývá v 1st-ROK (33.00% ročně)

  • 33% nabývá v 2nd-ROK (33.00% ročně)

  • 33% nabývá v 3rd-ROK (33.00% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer softwarového inženýrství ve společnosti Teladoc Health in United States představuje roční celkovou odměnu $346,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Teladoc Health pro pozici Manažer softwarového inženýrství in United States je $264,104.

Další zdroje

