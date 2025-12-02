Kompenzace Marketing in United States ve společnosti Teladoc Health činí $139K year pro Senior. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $98.8K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Teladoc Health. Naposledy aktualizováno: 12/2/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Marketing I
$ --
$ --
$ --
$ --
Marketing II
$ --
$ --
$ --
$ --
Marketing III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior
$139K
$119K
$12.5K
$7K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
33%
ROK 1
33%
ROK 2
33%
ROK 3
Ve společnosti Teladoc Health podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:
33% nabývá v 1st-ROK (33.00% ročně)
33% nabývá v 2nd-ROK (33.00% ročně)
33% nabývá v 3rd-ROK (33.00% ročně)
