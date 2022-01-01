Seznam společností
Teladoc Health
Teladoc Health Platy

Platy ve společnosti Teladoc Health se pohybují od $49,670 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznické služby na dolním konci až po $305,000 pro pozici Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Teladoc Health. Naposledy aktualizováno: 9/1/2025

$160K

Softwarový inženýr
Software Engineer I $104K
Software Engineer II $135K
Software Engineer III $175K
Senior Software Engineer $188K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Datový vědec
Data Scientist II $138K
Data Scientist III $172K
Senior Data Scientist $264K

Zdravotnická informatika

Produktový manažer
Product Manager II $178K
Senior Product Manager $190K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Manažer softwarového inženýrství
Median $270K
Produktový designér
Median $163K

UX designér

Architekt řešení
Median $305K
Marketing
Median $98.8K
Zákaznické služby
$49.7K
Úspěch zákazníků
$109K
Personalista
$199K
Prodej
$294K
Technický programový manažer
$204K
UX výzkumník
$206K
Plán nabývání

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Teladoc Health podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33% nabývá v 1st-ROK (33.00% ročně)

  • 33% nabývá v 2nd-ROK (33.00% ročně)

  • 33% nabývá v 3rd-ROK (33.00% ročně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Teladoc Health je Architekt řešení s roční celkovou odměnou $305,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Teladoc Health je $178,333.

Další zdroje