Tekion
Mediánový kompenzační balíček Bezpečnostní softwarový inženýr in Greater Bengaluru ve společnosti Tekion činí celkem ₹3.51M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Tekion. Naposledy aktualizováno: 11/11/2025

Mediánový balíček
Celkem za rok
₹3.51M
Pozice
L3
Základní
₹3.51M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky ve společnosti
4 Roky
Roky zkušeností
4 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Tekion?
+₹5.04M
+₹7.74M
+₹1.74M
+₹3.04M
+₹1.91M
Nejnovější příspěvky platů
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Tekion podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Bezpečnostní softwarový inženýr ve společnosti Tekion in Greater Bengaluru představuje roční celkovou odměnu ₹14,840,386. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Tekion pro pozici Bezpečnostní softwarový inženýr in Greater Bengaluru je ₹3,508,486.

