Kompenzace Softwarový inženýr in Chennai Metropolitan Area ve společnosti Tekion se pohybuje od ₹1.61M year pro L1 do ₹3.28M year pro L3. Mediánový yearní kompenzační balíček in Chennai Metropolitan Area činí celkem ₹1.45M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Tekion. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
₹1.61M
₹1.3M
₹275K
₹40.6K
L2
₹3.55M
₹3.21M
₹337K
₹0
L3
₹3.28M
₹3.28M
₹5.4K
₹0
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Tekion podléhají Options 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)
