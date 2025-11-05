Seznam společností
Tekion
Tekion Softwarový inženýr Platy v Chennai Metropolitan Area

Kompenzace Softwarový inženýr in Chennai Metropolitan Area ve společnosti Tekion se pohybuje od ₹1.61M year pro L1 do ₹3.28M year pro L3. Mediánový yearní kompenzační balíček in Chennai Metropolitan Area činí celkem ₹1.45M.

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
Associate Software Engineer(Začátečnická úroveň)
₹1.61M
₹1.3M
₹275K
₹40.6K
L2
Software Engineer
₹3.55M
₹3.21M
₹337K
₹0
L3
Senior Software Engineer
₹3.28M
₹3.28M
₹5.4K
₹0
L4
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Tekion podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Tekion in Chennai Metropolitan Area představuje roční celkovou odměnu ₹4,827,447. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Tekion pro pozici Softwarový inženýr in Chennai Metropolitan Area je ₹1,465,617.

