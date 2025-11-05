Kompenzace Produktový manažer in Greater Bengaluru ve společnosti Tekion se pohybuje od ₹2.96M year pro L1 do ₹6.34M year pro L4. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Bengaluru činí celkem ₹3.44M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Tekion. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
₹2.96M
₹2.53M
₹311K
₹120K
L2
₹3.31M
₹2.9M
₹407K
₹0
L3
₹5.47M
₹4.19M
₹1.22M
₹52.5K
L4
₹6.34M
₹4.69M
₹1.66M
₹0
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Tekion podléhají Options 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)