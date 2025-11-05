Seznam společností
Tekion
Tekion Produktový manažer Platy v Greater Bengaluru

Kompenzace Produktový manažer in Greater Bengaluru ve společnosti Tekion se pohybuje od ₹2.96M year pro L1 do ₹6.34M year pro L4. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Bengaluru činí celkem ₹3.44M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Tekion. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
Associate Product Manager
₹2.96M
₹2.53M
₹311K
₹120K
L2
Product Manager
₹3.31M
₹2.9M
₹407K
₹0
L3
Senior Product Manager
₹5.47M
₹4.19M
₹1.22M
₹52.5K
L4
Staff Product Manager
₹6.34M
₹4.69M
₹1.66M
₹0
Nejnovější příspěvky platů
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Tekion podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový manažer ve společnosti Tekion in Greater Bengaluru představuje roční celkovou odměnu ₹6,341,754. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Tekion pro pozici Produktový manažer in Greater Bengaluru je ₹3,063,959.

