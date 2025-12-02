Seznam společností
Průměrná celková kompenzace Marketing in Belarus ve společnosti Tecno Mobile se pohybuje od BYN 49.6K do BYN 69.1K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Tecno Mobile. Naposledy aktualizováno: 12/2/2025

$17.2K - $20.3K
Belarus
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$16K$17.2K$20.3K$22.4K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Marketing ve společnosti Tecno Mobile in Belarus představuje roční celkovou odměnu BYN 69,052. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Tecno Mobile pro pozici Marketing in Belarus je BYN 49,576.

