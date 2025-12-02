Seznam společností
Techstars
Techstars Marketingové operace Platy

Průměrná celková kompenzace Marketingové operace in United States ve společnosti Techstars se pohybuje od $62.3K do $87K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Techstars. Naposledy aktualizováno: 12/2/2025

Průměrná celková kompenzace

$67.5K - $81.8K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$62.3K$67.5K$81.8K$87K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Techstars?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Marketingové operace ve společnosti Techstars in United States představuje roční celkovou odměnu $87,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Techstars pro pozici Marketingové operace in United States je $62,250.

