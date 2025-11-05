Seznam společností
Technology & Strategy
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Munich Metro Region

Technology & Strategy Softwarový inženýr Platy v Munich Metro Region

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Munich Metro Region ve společnosti Technology & Strategy činí celkem €68.5K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Technology & Strategy. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025

Mediánový balíček
company icon
Technology & Strategy
Embedded Systems Software Developer
Munich, BY, Germany
Celkem za rok
€68.5K
Pozice
Senior
Základní
€61.8K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€6.7K
Roky ve společnosti
0-1 Roky
Roky zkušeností
5-10 Roky
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Technology & Strategy in Munich Metro Region představuje roční celkovou odměnu €72,150. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Technology & Strategy pro pozici Softwarový inženýr in Munich Metro Region je €68,586.

