Průměrná celková kompenzace Produktový designér in Germany ve společnosti Technology & Strategy se pohybuje od €69.8K do €95.5K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Technology & Strategy. Naposledy aktualizováno: 12/2/2025

Průměrná celková kompenzace

$86.8K - $103K
Germany
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$80.1K$86.8K$103K$110K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Technology & Strategy?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový designér ve společnosti Technology & Strategy in Germany představuje roční celkovou odměnu €95,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Technology & Strategy pro pozici Produktový designér in Germany je €69,757.

