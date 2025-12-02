Seznam společností
Průměrná celková kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Technis se pohybuje od $64.8K do $92K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Technis. Naposledy aktualizováno: 12/2/2025

Průměrná celková kompenzace

$73.6K - $87.2K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$64.8K$73.6K$87.2K$92K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Technis in United States představuje roční celkovou odměnu $92,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Technis pro pozici Softwarový inženýr in United States je $64,800.

