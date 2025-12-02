Seznam společností
TechnipFMC
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Prodej

  • Všechny platy Prodej

TechnipFMC Prodej Platy

Průměrná celková kompenzace Prodej in Colombia ve společnosti TechnipFMC se pohybuje od COP 56.3M do COP 79.93M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti TechnipFMC. Naposledy aktualizováno: 12/2/2025

Průměrná celková kompenzace

$16.1K - $19.1K
Colombia
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$14.2K$16.1K$19.1K$20.2K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 2 dalších Prodej příspěvků v TechnipFMC k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat


Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u TechnipFMC?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Prodej nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Prodej ve společnosti TechnipFMC in Colombia představuje roční celkovou odměnu COP 79,932,242. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti TechnipFMC pro pozici Prodej in Colombia je COP 56,300,101.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro TechnipFMC

Související společnosti

  • FDM Group
  • Kainos
  • AQR Capital Management
  • Arconic
  • EPAM Systems
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/technipfmc/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.