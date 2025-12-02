Seznam společností
Technip Energies
Technip Energies Strojní inženýr Platy

Průměrná celková kompenzace Strojní inženýr in United States ve společnosti Technip Energies se pohybuje od $127K do $177K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Technip Energies. Naposledy aktualizováno: 12/2/2025

Průměrná celková kompenzace

$136K - $160K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$127K$136K$160K$177K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Technip Energies?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Strojní inženýr ve společnosti Technip Energies in United States představuje roční celkovou odměnu $176,670. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Technip Energies pro pozici Strojní inženýr in United States je $126,840.

Další zdroje

