Technip Energies
  • Platy
  • Materiálový inženýr

  • Všechny platy Materiálový inženýr

Technip Energies Materiálový inženýr Platy

Průměrná celková kompenzace Materiálový inženýr in India ve společnosti Technip Energies se pohybuje od ₹3.36M do ₹4.6M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Technip Energies. Naposledy aktualizováno: 12/2/2025

Průměrná celková kompenzace

$41.6K - $49.4K
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$38.4K$41.6K$49.4K$52.6K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Technip Energies?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Materiálový inženýr ve společnosti Technip Energies in India představuje roční celkovou odměnu ₹4,598,589. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Technip Energies pro pozici Materiálový inženýr in India je ₹3,358,969.

