Seznam společností
Technicolor
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Manažer softwarového inženýrství

  • Všechny platy Manažer softwarového inženýrství

Technicolor Manažer softwarového inženýrství Platy

Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Technicolor. Naposledy aktualizováno: 12/2/2025

Průměrná celková kompenzace

$152K - $177K
United Kingdom
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$141K$152K$177K$197K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 1 dalších Manažer softwarového inženýrství příspěvků v Technicolor k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat


Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u Technicolor?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Manažer softwarového inženýrství nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer softwarového inženýrství ve společnosti Technicolor in United Kingdom představuje roční celkovou odměnu £147,849. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Technicolor pro pozici Manažer softwarového inženýrství in United Kingdom je £105,606.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Technicolor

Související společnosti

  • Facebook
  • Intuit
  • LinkedIn
  • Google
  • Square
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/technicolor/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.