Tech Mahindra
  • Technický redaktor

  • Všechny platy Technický redaktor

Tech Mahindra Technický redaktor Platy

Průměrná celková kompenzace Technický redaktor in Canada ve společnosti Tech Mahindra se pohybuje od CA$70K do CA$102K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Tech Mahindra. Naposledy aktualizováno: 12/2/2025

Průměrná celková kompenzace

$57.3K - $66.6K
Canada
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$50.5K$57.3K$66.6K$73.3K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Technický redaktor ve společnosti Tech Mahindra in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$101,645. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Tech Mahindra pro pozici Technický redaktor in Canada je CA$70,041.

