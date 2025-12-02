Seznam společností
Tech Mahindra
Tech Mahindra Technický programový manažer Platy

Kompenzace Technický programový manažer in United States ve společnosti Tech Mahindra se pohybuje od $138K year pro U2 do $125K year pro U3. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $150K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Tech Mahindra. Naposledy aktualizováno: 12/2/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
U1
Associate Technical Program Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
U2
Technical Program Manager
$138K
$138K
$0
$0
U3
Senior Technical Program Manager
$125K
$125K
$0
$0
U4
Team Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Jaké jsou kariérní úrovně u Tech Mahindra?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Technický programový manažer ve společnosti Tech Mahindra in United States představuje roční celkovou odměnu $250,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Tech Mahindra pro pozici Technický programový manažer in United States je $130,000.

