Kompenzace Technický programový manažer in United States ve společnosti Tech Mahindra se pohybuje od $138K year pro U2 do $125K year pro U3. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $150K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Tech Mahindra. Naposledy aktualizováno: 12/2/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
U1
$ --
$ --
$ --
$ --
U2
$138K
$138K
$0
$0
U3
$125K
$125K
$0
$0
U4
$ --
$ --
$ --
$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
