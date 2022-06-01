Seznam společností
Teachers Pay Teachers
Teachers Pay Teachers Platy

Platy ve společnosti Teachers Pay Teachers se pohybují od $180,000 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $220,000 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Teachers Pay Teachers. Naposledy aktualizováno: 9/20/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $200K

Full-Stack softwarový inženýr

Produktový designér
Median $180K
Produktový manažer
Median $220K

Personalista
$191K
Manažer softwarového inženýrství
$210K
The highest paying role reported at Teachers Pay Teachers is Produktový manažer with a yearly total compensation of $220,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Teachers Pay Teachers is $200,000.

