TDK Platy

Platy ve společnosti TDK se pohybují od $15,672 celkové roční kompenzace pro pozici Datový vědec na dolním konci až po $256,275 pro pozici Materiálový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti TDK. Naposledy aktualizováno: 9/20/2025

$160K

Hardwarový inženýr
Median $156K

ASIC inženýr

Softwarový inženýr
Median $166K

Inženýr strojového učení

Strojní inženýr
Median $170K

Datový vědec
$15.7K
IT specialista
$122K
Materiálový inženýr
$256K
Produktový designér
$88.5K
Produktový manažer
$106K
Projektový manažer
$56.4K
Technický programový manažer
$218K
Časté dotazy

The highest paying role reported at TDK is Materiálový inženýr at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $256,275. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at TDK is $138,853.

