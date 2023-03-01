Seznam společností
TDCX
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

TDCX Platy

Platy ve společnosti TDCX se pohybují od $11,390 celkové roční kompenzace pro pozici Personalista na dolním konci až po $42,870 pro pozici Prodej na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti TDCX. Naposledy aktualizováno: 9/20/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Prodej
Median $42.9K
Administrativní asistent
$26.3K
Obchodní analytik
$33.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Obchodní rozvoj
$30K
Zákaznické služby
$23.6K
Operace zákaznických služeb
$28.6K
IT specialista
$14.7K
Marketing
$37.2K
Marketingové operace
$36.5K
Personalista
$11.4K
Softwarový inženýr
$15.1K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

The highest paying role reported at TDCX is Prodej with a yearly total compensation of $42,870. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at TDCX is $28,558.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro TDCX

Související společnosti

  • Coinbase
  • Roblox
  • Flipkart
  • Tesla
  • Apple
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje