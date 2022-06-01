Seznam společností
TD SYNNEX Platy

Platy ve společnosti TD SYNNEX se pohybují od $47,678 celkové roční kompenzace pro pozici Korporátní rozvoj na dolním konci až po $179,100 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti TD SYNNEX. Naposledy aktualizováno: 9/20/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Softwarový inženýr
Median $155K
Obchodní analytik
$51.8K
Obchodní rozvoj
Median $78K

Korporátní rozvoj
$47.7K
Finanční analytik
$53.9K
IT specialista
$69.3K
Produktový designér
$97K
Produktový manažer
$69.8K
Programový manažer
$58.6K
Prodej
$50K
Obchodní inženýr
$99.5K
Manažer softwarového inženýrství
$179K
Technický programový manažer
$61.8K
Časté dotazy

