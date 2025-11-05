Seznam společností
Tata Motors
Tata Motors Strojní inženýr Platy v Pune Metropolitan Region

Mediánový kompenzační balíček Strojní inženýr in Pune Metropolitan Region ve společnosti Tata Motors činí celkem ₹1.84M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Tata Motors. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025

Mediánový balíček
company icon
Tata Motors
Mechanical Engineer
Pune, MH, India
Celkem za rok
₹1.84M
Pozice
hidden
Základní
₹1.84M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky ve společnosti
5-10 Roky
Roky zkušeností
5-10 Roky
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Strojní inženýr ve společnosti Tata Motors in Pune Metropolitan Region představuje roční celkovou odměnu ₹2,019,401. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Tata Motors pro pozici Strojní inženýr in Pune Metropolitan Region je ₹882,043.

