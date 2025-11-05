Seznam společností
Tata Group
Tata Group Softwarový inženýr Platy v United States

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in United States ve společnosti Tata Group činí celkem $100K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Tata Group.

Mediánový balíček
company icon
Tata Group
Mobile Software Engineer
New York, NY
Celkem za rok
$100K
Pozice
L2
Základní
$100K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky ve společnosti
0 Roky
Roky zkušeností
3 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Tata Group?
Nejnovější příspěvky platů
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Tata Group podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Tata Group in United States představuje roční celkovou odměnu $350,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Tata Group pro pozici Softwarový inženýr in United States je $102,500.

