Seznam společností
Tata Group
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Marketing

  • Všechny platy Marketing

  • Mumbai Metropolitan Region

Tata Group Marketing Platy v Mumbai Metropolitan Region

Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Tata Group. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025

Potřebujeme již jen 4 dalších Marketing příspěvků v Tata Group k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat

Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Tata Group podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Marketing nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Marketing ve společnosti Tata Group in Mumbai Metropolitan Region představuje roční celkovou odměnu ₹3,457,410. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Tata Group pro pozici Marketing in Mumbai Metropolitan Region je ₹3,147,416.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Tata Group

Související společnosti

  • Microsoft
  • Facebook
  • Snap
  • Intuit
  • Roblox
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje