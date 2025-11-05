Seznam společností
Tata Group
Průměrná celková kompenzace Chemický inženýr in Greater Amsterdam Area ve společnosti Tata Group se pohybuje od €61.3K do €87.5K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Tata Group. Naposledy aktualizováno: 11/5/2025

Průměrná celková kompenzace

€70.3K - €82.3K
Netherlands
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
€61.3K€70.3K€82.3K€87.5K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Tata Group podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Chemický inženýr ve společnosti Tata Group in Greater Amsterdam Area představuje roční celkovou odměnu €87,511. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Tata Group pro pozici Chemický inženýr in Greater Amsterdam Area je €61,333.

Další zdroje