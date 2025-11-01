Seznam společností
Tata Consultancy Services
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Rizikový kapitalista

  • Všechny platy Rizikový kapitalista

Tata Consultancy Services Rizikový kapitalista Platy

Mediánový kompenzační balíček Rizikový kapitalista in India ve společnosti Tata Consultancy Services činí celkem ₹498K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Tata Consultancy Services. Naposledy aktualizováno: 11/1/2025

Mediánový balíček
company icon
Tata Consultancy Services
Associate
Bengaluru, KA, India
Celkem za rok
₹498K
Pozice
L3
Základní
₹498K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky ve společnosti
4 Roky
Roky zkušeností
4 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Tata Consultancy Services?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Tata Consultancy Services podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Rizikový kapitalista nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Zahrnuté pozice

Navrhnout novou pozici

Spolupracovník

Analytik

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Rizikový kapitalista ve společnosti Tata Consultancy Services in India představuje roční celkovou odměnu ₹689,298. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Tata Consultancy Services pro pozici Rizikový kapitalista in India je ₹350,064.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Tata Consultancy Services

Související společnosti

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje