  Platy
  Architekt řešení

  Všechny platy Architekt řešení

Tata Consultancy Services Architekt řešení Platy

Kompenzace Architekt řešení in India ve společnosti Tata Consultancy Services se pohybuje od ₹2.45M year pro C2 do ₹3.03M year pro C5. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹2.02M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Tata Consultancy Services. Naposledy aktualizováno: 11/1/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
C1
Assistant Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C2
Solution Architect
₹2.45M
₹2.45M
₹0
₹0
C3A
Assistant Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3B
Associate Consultant
₹2.39M
₹2.3M
₹0
₹98K
Zobrazit 2 Další úrovně
Přidat komp.Porovnat úrovně
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Tata Consultancy Services podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Datový architekt

Cloudový architekt

Architekt cloudové bezpečnosti

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Architekt řešení ve společnosti Tata Consultancy Services in India představuje roční celkovou odměnu ₹3,358,977. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Tata Consultancy Services pro pozici Architekt řešení in India je ₹2,019,907.

