Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Softwarový inženýr Platy v Mexico

Kompenzace Softwarový inženýr in Mexico ve společnosti Tata Consultancy Services se pohybuje od MX$259K year pro C1Y do MX$939K year pro C5. Mediánový yearní kompenzační balíček in Mexico činí celkem MX$698K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Tata Consultancy Services. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
C1Y
Assistant Engineer Trainee(Začátečnická úroveň)
MX$259K
MX$256K
MX$3.4K
MX$0
C1
Assistant Engineer
MX$517K
MX$511K
MX$0
MX$6.2K
C2
IT Analyst
MX$670K
MX$655K
MX$0
MX$15K
C3A
Assistant Consultant
MX$847K
MX$836K
MX$0
MX$10.6K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Tata Consultancy Services podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Tata Consultancy Services in Mexico představuje roční celkovou odměnu MXMX$26,005,629. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Tata Consultancy Services pro pozici Softwarový inženýr in Mexico je MXMX$13,332,531.

