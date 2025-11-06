Seznam společností
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Softwarový inženýr Platy v Greater Sao Paulo

Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Tata Consultancy Services. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025

Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Tata Consultancy Services podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Zahrnuté pozice

Navrhnout novou pozici

Frontend softwarový inženýr

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Síťový inženýr

Softwarový inženýr zajištění kvality (QA)

Datový inženýr

Produkční softwarový inženýr

DevOps inženýr

Inženýr spolehlivosti webu

Systémový inženýr

Webový vývojář

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Tata Consultancy Services in Greater Sao Paulo představuje roční celkovou odměnu R$137,798. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Tata Consultancy Services pro pozici Softwarový inženýr in Greater Sao Paulo je R$109,594.

Související společnosti

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

