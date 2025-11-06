Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Bengaluru ve společnosti Tata Consultancy Services se pohybuje od ₹408K year pro C1Y do ₹3.9M year pro SP1. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Bengaluru činí celkem ₹492K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Tata Consultancy Services. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
C1Y
₹408K
₹404K
₹3.2K
₹520.2
C1
₹687K
₹683K
₹0
₹3.9K
C2
₹788K
₹788K
₹0
₹0
C3A
₹1.35M
₹1.31M
₹2.9K
₹36.8K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Tata Consultancy Services podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)
